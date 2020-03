Alan Pulido aseguró que pretende retornar a la Selección de México

El Apertura 2019 para Alan Pulido con la playera de Chivas ha sido excpecional, luego de que el delantero haya terminado como el máximo artillero del torneo.

En momentos donde Gerardo Martino visualiza jugadores para la Selección de México, de cara a las instancias finales de la Nations League, el jugador manifestó el deseo de ser convocado.

"No he tenido contacto con Martino. Ojalá pronto me tome en cuenta para la Selección", comentó el ex Rebaño Sagrado, en diálogo con Bolavip.

A su vez, el hombre de Kansas City confió en que el hecho de que el DT haya estado en la MLS (como entrenador de Atlanta United) podría jugarle a favor en la consideración: "El estuvo en Estados Unidos dirigiendo y sabe que no es nada facil como dicen".

