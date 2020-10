Alan Pulido, muy enojado: "En México menosprecian mis logros en la MLS"

Alan Pulido, actual delantero de Sporting Kansas City, es uno de los mexicanos con mejores números en la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, en plática durante la conferencia de prensa, señaló no sentirse valorado en México, luego de lo que ha podido conseguir estos meses en el futbol estadounidense.

“En México parece algo de risa todo lo que logro. Lo han minimizado y me causa risa. Las cosas que he hecho en lo personal si lo hace otro jugador se lo alaban más. Pero estoy tranquilo, me mantengo en mi posición firme con metas personales y de equipo", destacó el atacante.

Más adelante, agregó: "Si cualquier otro mexicano hiciera lo que estoy consiguiendo tendría otro impacto. Lo digo un poco de broma, no es personal ni nada, continúo con los objetivos". Puligol se mostró muy enfocado en lo que se le viene por delante.

Alan Pulido, molesto con el trato que recibe desde México. Getty Images.

De todas maneras, y más allá de la indiferencia que le demuestran desde México, la última convocatoria a la Selección Mexicana motivó a Pulido para que continúe dando un buen rendimiento en la liga de Norteamérica, donde ya cuenta con 7 goles durante la reciente temporada.

"La verdad contento porque lo dije que iba a trabajar para regresar a Selección. Me sentí contento de representar a mi país. La verdad fueron partidos importantes de mucho nivel donde no me tocó tanta participación pero lo que me tocó lo hice de buena manera, no debo bajar los brazos seguir trabajando y van a seguir los llamados", finalizó el ex-Chivas.

