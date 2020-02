Después de un Apertura 2019 impresionate que lo terminó colocando como líder de la tabla de goleo junto a Mauro Quiroga de Necaxa, Alan Pulido decidió aprovechar una oferta en el mercado de pases invernal e ir en búsqueda de nuevos horizontes para su carrera de jugador.

El delantero de 28 años aceptó el ofrecimiento que le hizo Sporting Kansas City y a finales del mes de febrero estará haciendo su debut absoluto en la Major League Soccer frente a Vancouver Whitecaps en el Estadio BC Place de Canadá.

Sin embargo, a la distancia, el mexicano recordó con mucha nostalgia su salida de Chivas y dio detalles sobre el por qué llegó a tomar la decisión de emigrar a Estados Unidos para la temporada 2020.

"Duele porque entregué todo, di todo y me maté por Chivas. Nadie me puede reprochar, en algunas partidos salías las cosas y en otros no. Yo nunca pedí un aumento de sueldo, solo pedía platicar algo diferente, lo teníamos atrás desde hace un año, pero entiendo las posturas de todos", aseguró el atacante en una entrevista exclusiva que brindó para Goal.

De hecho, volvió a demostrar que le sigue guardando cariño al Rebaño Sagrado al momento de revelar dónde le gustaría ponerle fin a su carrera: "Me encantaría retirarme ahí porque hice grandes cosas. Ojalá tenga las puertas abiertas para regresar y retirarme, aunque todavía falta mucho para eso".

