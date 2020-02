El ambiente en 'La Última Palabra' está cada vez más caldeado. Los protagonistas cada vez participan en cruces con más furia.

En esta oportunidad, Alex Blanco criticó el actual rendimiento del América y de Monterrey en el presente torneo. Al periodista le llamó la atención sus malos desempeños luego de que hayan sido los últimos finalistas del campeonato pasado.

Allí, Daniel Brailovsky lo cruzó y se enfadó con su colega por no considerar que son los únicos dos conjuntos que no descansaron, y cerró su discurso con una frase lapidaria: "Tendrías que haber renunciado y no te tendríamos que soportar más".

Inmediatamente comenzaron los murmullos y el conductor André Marín envió el programa a la pausa.

