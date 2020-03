El COVID-19 es un tema serio, por más de que quieran quitarle importancia. La tasa de contagios es altísima.

Mediante un escrito publicado en sus redes sociales, Alex Blanco informó que tiene Coronavirus.

"De manera responsable, con un poco de frustración, en aislamiento e incluso por momentos con dolor y desesperación les quiero informar que acabo de ser diagnosticado como positivo", aclaró el periodista.

"Les pido por favor que no salgan, que se cuiden y tomen sus previsiones. Esto no es un juego, lamentablemente lo estoy viviendo y es algo que no se lo deseo a nadie", agregó en tono de suplicio.

Además, advirtió a las autoridades: "Aún estamos a tiempo, pero debemos tomarlo con la seriedad que merece y si eso representa sacrificar o cambiar hábitos y costumbres, háganlo, de verdad se los recomiendo".

¡Ánimos y pronta recuperación, Alex!

