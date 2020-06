Alfredo Talavera reveló la razón por la que saldría de Toluca

Además de asumir la salida de su máxima figura (Leonardo Fernández), en Toluca tendrán que estar preparados para sufrir alguna que otra baja importante. Es que los rumores no faltan y Alfredo Talavera, titular indiscutido en el club, podría salir en cualquier momento a pesar de su fichaje frustrado a Xolos hace unos días.

El guardameta dialogó con Línea de 4 en TUDN y señaló: "Todo queda como rumor, siempre he tratado de ir en una línea, poco me meto o poco quiero salir en redes sociales, inmiscuido en problemas. Con Hernán (Cristante) hace poquito tuve un Zoom, con el 'Chepo' (De la Torre) no hay una relación estrecha, tenemos diferentes personalidades y lo conozco hace mucho tiempo. Es una relación profesional entrenador-jugador, hay buena comunicación. Si él quiere contar conmigo, seré el más profesional, disciplinado; y bueno, situaciones y polémicas se pueden armar pero no me afecta".

"Mi idea era terminar aquí, hablando con Sinha, ellos decidieron darme la oportunidad de salir de aquí libre e irme a otro equipo de México o la MLS. Hubo ese entendimiento y era lo mejor para ambas partes debido a lo que estaba pasando, me dicen que me pueden dar la libertad de conseguir otro equipo, se los agradezco", apuntó el elemento de 37 años.

Más adelante comentó: "La institución no me debe nada y yo no debo nada, no estoy decepcionado pero sí me sorprendió en el momento que me dijeron que podía quedar libre, nunca me imaginé jugar en contra del Toluca. Pero bueno, esto es de cerrar ciclos, abrir otros, puede ser en México o el extranjero, hay tiempo y salud que es lo que se necesita".

"No es lo de Luis García (la razón de querer irse), acabé un torneo muy bueno, fui llamado a la Selección, estaba convocado, yo estoy ilusionado con un tercer Mundial consecutivo y por eso quiero incluso extender mi estancia con el equipo al que vaya", sentenció con seguridad Talavera.

