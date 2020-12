Álvaro Morales se burla de Cruz Azul y revela por qué cambió al América

Cruz Azul vive días turbulentos. Después de la histórica eliminación del Guard1anes 2020 a manos de Pumas UNAM, lo cual desató una importante crisis interna, ahora la Máquina quedó eliminado en los cuartos de final de la Concachampions tras caer por 2 a 1 ante Los Ángeles FC.

El golpe anímico que derivó del difícil 0-4 en la Liguilla de la Liga MX, sumado a la renuncia de Robert Dante Siboldi y cruces con medios que acusaban un amaño de aquella semifinal, repercutió en una floja actuación en la burbuja de Orlando donde se disputa la Liga de Campeones de la Concacaf.

Una vez consumada la derrota de los Celestes en el certamen continental, el periodista Álvaro Morales, ex aficionado de Cruz Azul y actual del Club América, se burló de la difícil situación que atraviesan los de la Noria, al mismo tiempo que justificó su cambio a la Águilas de Coapa.

"No Cruz Azul, el salado no era yo. Por este tipo de cosas te dejé. América me ha dado: Liga, Copa, Campeón de Campeones, y vamos por la Concacaf. Tú, Cruz Azul: Sigues dando lástima e hiriendo a mi ex familia. No Cruz Azul, el salado no era yo. Siempre serás tú", disparó el comentarista de ESPN en su cuenta de Twitter.

En la previa de este encuentro, el Brujo había menospreciado a LAFC, rival de la Máquina, al asegurar que era un equipo al que nadie conoce, aunque resaltando que el único elemento interesante era la presencia de Carlos Vela.

“Los jugadores del LAFC no son jugadores de calidad. No nos importa, ya que nadie los conoce, a esos jugadores no los conoce ni su jefa, son Carlos Vela y diez más”, había manifestado el Brujo.

Y cerró, como siempre, picante: “Quiénes son esos, en qué mesa comen. Si me toca hacer el partido, yo me preparo para ese partido, ya que tengo que tener conocimientos, pero no sirve que me sepa los nombres, nadie los conoce”.

