Álvaro Morales acusó a Alexis Vega de animar a Uriel Antuna para trollearlo

Álvaro Morales se caracteriza por ser uno de los protagonistas televisivos que más polémica genera. No tiene ningún problema en decir lo que piensa y es por eso que a veces consigue irritar con sus críticas. Como sucedió hace unos meses con uno de los últimos refuerzo de Chivas de Guadalajara: Uriel Antuna.

En la previa al juego entre el Rebaño Sagrado y Tijuana por la jornada 7 del Clausura 2020 de la Liga MX, el narrador deportivo puso en duda las cualidades del futbolista al ser confirmado como nuevo refuerzo de la institución tapatía. "No es jugador para Chivas. Brizuela en muletas es mejor que él", sentenció.

Ante ese comentario del conductor, el centrocampista ofensivo tuvo una fuerte respueta a través de su cuenta personal de Twitter: "Guarda silencio que si no fuera por Chivas no comes". Y ahora, en una entrevista exclusiva con Bolavip, el Brujo reveló más detalles sobre aquel ida y vuelta.

Guarda silencio que si no fuera por chivas no comes�� — Uriel Antuna (@AntunaUriel) February 17, 2020

"Quizás al muchacho Antuna se le escapó un poco de las manos la respuesta. Después me enteré que en realidad él no quería mandarlo pero lo animó Alexis Vega", confesó Morales acusando a otro miembro del plantel de Luis Fernando Tena de querer increparlo en las redes sociales.

Álvarito redobló la apuesta en la charla vía Zoom y no se achicó con ningún jugador. Los retó a tener un cara a cara para debatir: "Yo los invitaría a una conversación de manera pública. Deberías preguntarles a ellos si tienen ganas y el valor para hablar conmigo".

