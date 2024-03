Un auténtico lujo. El ‘Big Time (Gran Momento) Podcast’ de Arabia Saudita tuvo el privilegio de tener un mano a mano con Lionel Messi, y a pesar de ser una charla muy tranquila, también hubo una alta dosis de picante con el mensaje perfecto del jugador argentino para Álvaro Morales y todos sus críticos: “No necesito que nadie me diga”. ¡Uh!

Leo Messi empezó recordando lo linda que fue su infancia en Rosario, Argentina, hasta que tomó la determinación de ir a España para intentar ser futbolista profesional en el FC Barcelona. El cambio fue difícil, pero poco a poco se fue construyendo esa personalidad que lo llevaría a tomar las críticas de una manera firme y contundente dentro y fuera de las canchas.

No era un secreto las dificultades que vivió Messi al decidir de un día para otro que su nuevo equipo era elPSG luego de jugar 17 temporadas con el Barcelona. “Tuve que rehacer mi vida, cambiar mi familia, mi mujer y mis hijos de lugar. Conocer un nuevo vestuario, otra nueva manera de jugar, otra liga y otro club. La verdad que fue difícil el cambio“, dijo el jugador argentino en el ‘Gran Momento Podcast’.

Luego de registrar 32 goles, 34 asistencias en 75 partidos y ganar dos títulos de la Ligue 1 (Liga de Francia) en dos temporadas, Lionel Messi decidió dejar el París Saint-Germain y firmar con Inter Miami desde el 15 de julio de 2023. Apenas tocó el primer balón en el fútbol de Estados Unidos, las mil y una críticas por parte de Álvaro Morales no se hicieron esperar. El periodista nacionalizado mexicano hasta se animó hacerle una propuesta a la FIFA por el ’10’ argentino.

Una de las críticas de Morales que más se hizo viral fue cuando decidió afirmar en agosto de 2024 que “me dicen mis fuentes que la FIFA va a crear una nueva regla: agregar los minutos que sean necesarios hasta que Messi y sus amigos ganen un partido. Igual mi fuente se equivoca. ¿No? Pero va a haber una nueva regla en el fútbol me dice mi fuente. Hasta que Messi y sus amigos pueda ganar un partido, lo van a acabar entre otras cosas”. Para este y todos los comentarios que lo critican, Leo apareció con el mensaje perfecto. ¡Y no es por exagerar!

El mensaje de Messi para todos sus críticos: ‘No necesito que nadie me diga’

En el ‘Big Time (Gran Momento) Podcast’ le preguntaron a Leo Messi si aceptaba las críticas que recibía y respondió con el mensaje perfecto para Álvaro Morales y todos sus críticos: “Desde muy chiquito siempre fui muy autocrítico conmigo mismo y hasta el día de hoy lo sigo siendo (…) Obviamente que cada uno es libre y tiene el derecho de opinar, y cuando la crítica es sobre fútbol y el juego, la verdad que no me molesta. Pero como te dije antes, soy el primer autocrítico y no necesito que nadie me diga cuando hago las cosas bien o mal porque ya lo sé y soy el primer en pegarme cuando no me salen las cosas. Pero bueno… También sabemos que es parte de de esta profesión, y siempre que sea con respeto, no hay problema“.

Messi reveló el deporte que empezó a mirar desde que llegó a Estados Unidos

Otra de las revelaciones de Lionel Messi que sorprendió en el ‘Big Time Podcast’ fue cuando le preguntaron por los otros deportes que le gustaban aparte del fútbol. “Me gusta mucho el tenis, pádel y básquet. Hoy por hoy que estoy en los Estados Unidos estoy aprendiendo mucho del fútbol americano. Antes no le daba tanta importancia, pero entendiéndolo más y estando cerca, lo miro y lo disfruto más. En general me gusta todo tipo de deportes”, afirmó Leo.