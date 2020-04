Álvaro Ortiz aseguró que Enrique Bonilla tiene planeado hacer una fusión con la MLS

Saber a qué apuntará la Liga MX luego de la desaparición del Ascenso MX es una verdadera incertidumbre. Sin embargo, Enrique Bonilla ya tiene en su cabeza modelos a seguir y la fusión con la Major League Soccer definitiamente es uno de ellos.

Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, confesó: "Enrique me comentó en algunas ocasiones que buscaban en un futuro hacer una fusión (con la MLS). Yo no sé si esto que están haciendo es precisamente para poder hacer esa fusión, pero lo que sí te puedo decir es que me parece que en lo deportivo estás perdiendo muchas cosas".

Aunque por el momento suene totalmente algo descabellado, grandes figuras como Marco Fabián y Giovani dos Santos han mostrado su apoyo a este posible proyecto.

¿Se viene la fusión de la Liga MX y MLS? ��https://t.co/uFqzHobgJn — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 25, 2020

"Económicamente puede ser que te vaya mejor porque allá (Estados Unidos) los derechos de televisión se venden más caros, ya vale más la Liga de ellos (MLS), pero lo que sí es que deportivamente estás dando un paso hacia atrás", apuntó Ortiz sobre la decisión del nuevo formato de la Liga MX.

Por último señaló: "Hoy no tienes (Copa) Libertadores, no tienes Copa América, no tienes roce internacional fuerte y esa es una realidad, aparte con la gran cantidad de extranjeros que hay es obvio que deportivamente le estás dando un golpe duro al futbol mexicano".

