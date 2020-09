Alfredo Tena le negó autógrafos a niños de Pumas por la rivalidad con el América

América es uno de los equipos a los que todos le quieren ganar. A lo largo de los años, tuvo varios enfrentamientos que llevaron a crearle grandes rivalidades. Cuando todos piensan que Chivas de Guadalajara es la rivalidad más grande, Miguel Herrera reveló quién era el favorito de Alfredo Tena, que llevó a darse cuenta lo que sentía.

Antes de ser su entrenador, Miguel Herrera nunca antes había estado ligado a las Águilas, debido a que jamás jugó allí. Por esta razón, debió aprender de los que ya estaban para entender qué cosas se estaba jugando en cada encuentro y una de las historias que recordó es cómo se dio cuenta de la gran rivalidad que existe con Pumas UNAM, donde Capitán Furia fue el protagonista.

“Yo no lo entendía mucho hasta que me di cuenta sobre la marcha cuando llegas en camionetas blindadas a Ciudad Universitaria, o sea, sabía que no había mucha química entre los equipos, pero me di cuenta de mucho cuando vi a Alfredo Tena que le negó el autógrafo a unos niños que se le acercaron”, contó el Piojo en Fox Sports.

"PARA QUE UNA FIGURA AMERICANISTA TAN GRANDE COMO ALFREDO TENA NO QUIERA A LOS PUMAS, CLARO QUE HAY UN CLÁSICO" #LUPenCasa Gracias al 'Capitán Furia' fue que Miguel Herrera reconoció el Pumas vs. América como un Clásico



¿Y qué pasa con la cancha del Estadio Azteca? �� pic.twitter.com/AAyQOL2apu — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 30, 2020

Herrera contó que, en el momento, no podía creer lo que estaba viendo y allí tomo dimensión de la gran rivalidad entre las Águilas y Universitarios: “Yo me quedé extrañado porque eran chavitos de 10 o 12 años que estaban ahí. Le pregunté y me respondió que no lo haría porque tenían camisetas de Pumas y que no había equipo que más odiara que a los Pumas, y ahí te das cuenta, con una figura tan grande del América. Entiendes que hay Clásico”.

América y Pumas se estarán enfrentando el próximo sábado a las 21 horas, en un partido que, ya quedó claro, es importante para ambos equipos por la rivalidad existente. Los locales del Estadio Azteca no contarán con Guillermo Ochoa lesionado, mientras que Alfredo Talavera se lo perderá por el compromiso con la Selección de México.

Lee También