Miguel Herrera amenazó con no prestar más jugadores a la selección y dejó un mensaje: "Al extranjero le dan más bola"

Guillermo Ochoa fue la noticia del domingo por la noche, pero no por alguna atajada extraordinaria. El portero del América se bajó del partido ante Cruz Azul por una lesión física, razón por la que Miguel Herrera estalló ante el entrenador de la Selección de México, quien le respondió que los jugadores trabajaron como en sus clubes.

Gerardo Martino convocó a los futbolistas para un microciclo de entrenamiento de tres días, pero no todo salió como lo esperado: los jugadores regresaron a sus clubes cansados, al punto que se produjeron algunas lesiones. El Piojo volvió a responderle al Tata y advirtió: “Si él va a pedir microciclos de entrenamientos para su idea futbolística, está perfecto. Pero si hace entrenamientos físicos, no los presto”.

“No me arrepiento. Cuando yo digo las cosas es porque así son, no me invento nada. Escuché las declaraciones del Tata y él dijo que entrenó como entrenan en los clubes. Yo le diría que ningún club hace doble turno en la fecha doce”, comenzó opinando Herrera en Fox Sports. A su vez, aprovechó para lanzar un dardo: “A mí no me dejaron hacerlo, por ahí al extranjero le dan más bola”.

"SI VOY A PRESTAR JUGADORES PARA LA SELECCIÓN Y ME LOS VAN A REGRESAR ASÍ, NO LOS VUELVO A PRESTAR" #LUPenCasa Miguel Herrera pide que el trabajo de los convocados del América al Tri tome en cuenta las necesidades del club pic.twitter.com/VCJfDuGvnm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 30, 2020

Según el Piojo, Ochoa fue el guardameta que más días trabajó: “Memo fue el único portero que entrenó desde el domingo, todos los días. Yo le tengo un trabajo especial en América porque es un tipo de 35 años, entonces hay días que lo hago trabajar muy bien y otro regenerativo. Llegan mis jugadores, el jueves, y me dicen que están cansados para el partido del domingo. Yo presto jugadores para que entrenen, pero difiero si él dice que entrenan como en los clubes porque no es así”, profundizó.

De igual manera, Miguel Herrera apoya al Tri: “Solamente pido que nos respeten, porque los voy a prestar nada más que en fechas FIFA y cuando sea obligación. Estas son cosas que tú, como técnico nacional, tienes que respetar", finalizó.

