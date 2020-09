América: el Ruso Brailovsky estalló de bronca con los comentarios de André Marín y Gustavo Mendoza

El periodismo deportivo mexicano ya acostumbró al público a escuchar frases fuertes, radicales, exageradas y, particularmente, en un tono exasperante. Ayer fue una muestra más de ello en uno de los programas más polémicos del país.

Durante la última edición de La Última Palabra, André Marín y Gustavo Mendoza destrozaron al América por su plantel actual, a pesar de que marcha en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Incluso, el conductor cargó contra los aficionados.

"El América ya no hace más fichajes espectaculares. Han perdido fuerza, gente y aficionados", comentó este último. Tras varias afirmaciones en las que reprobaba a los elementos de Las Águilas, Daniel Brailovsky contestó.

"Ya no sé de qué lado estás vos. No me interesa ni lo que piensen, no te creo ni el 1% de lo que decís. Mejor no te escucho ni te contesto. Los jugadores son buenos y hay que darles tiempo para ver si están para el América", aseguró el Ruso.

Mendoza, por su parte, no quiso quedarse afuera y también se ganó el enojo del argentino: "Este no es el mejor equipo que ha tenido el América. Te cuesta mucho trabajo decir que el América no tiene un plantel ideal".

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 7 16 2 LEÓN LEÓN 7 14 3 PUMAS UNAM PUMAS 7 13 4 AMÉRICA AMÉRICA 7 13 5 MONTERREY MONTERREY 7 12 6 TOLUCA TOLUCA 7 12 7 PACHUCA PACHUCA 7 11 8 PUEBLA PUEBLA 7 10 9 TIGRES UANL TIGRES 7 10 10 GUADALAJARA GUADALAJARA 7 8 11 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 7 8 12 NECAXA NECAXA 7 8 13 QUERÉTARO QUERÉTARO 7 7 14 TIJUANA TIJUANA 7 7 15 JUÁREZ JUÁREZ 7 6 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 7 6 17 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 7 5 18 ATLAS ATLAS 7 5

