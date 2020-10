¿América o Chivas? A Fernando Navarro lo pusieron en aprietos

Los 33 puntos que cosechó León en las 14 jornadas que se disputaron del Guard1anes 2020 de la Liga MX no son casualidad. Con Ignacio Ambriz a la cabeza, el conjunto de Guanajuato apoyó un proyecto futbolístico que, a pesar de no haber conseguido un título aún, está dando frutos en los resultados. Y mucho de eso se le debe al buen plantel que tiene, donde actúan figuras como Fernando Navarro.

El lateral por la derecha disputó 898 minutos en 11 encuentros durante esta temporada y se despachó con tres goles ante América, Tigres UANL y Atlas. Sin dudas que su performance en el campeonato azteca está pidiendo a gritos una convocatoria a la Selección de México por parte de Gerardo Martino, aunque se sabe que hoy en día su titular indiscutido es el Chaka Rodríguez. ¿Ir a un grande le daría más visibilidad?

En la emisión del miércoles de La Última Palabra, Alex Aguinaga le planteó su duda al elemento de la Fiera y lo puso en aprietos: "¿Si tuvieras que cambiar de equipo irías al América o a Chivas?". La respuesta del jugador de 31 años fue clara: "Es difícil contestar esa pregunta. Estoy muy contento en León, me han dado todo lo que he querido desde que salí de Atlante y me encantaría terminar mi carrera acá. Pero los dos son grandes y re retan a exigirte más por la cantidad de gente que los sigue. Los dos serían un reto".

¿CON CHIVAS O CON AMÉRICA?#LUPenCasa Así respondió Fernando Navarro al cuestionamiento de @dtAlex_Aguinaga sobre el equipo en el que elegiría estar para tener mayor visibilidad y ser contemplado en el Tri pic.twitter.com/XVzObZCqNP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 22, 2020

Como gran parte de los nacidos en el país, Fernando Navarro mostró cierto respeto por el Rebaño Sagrado y su idea: "Chivas es algo muy atractivo por el hecho de ser puros mexicanos, hay mucho talento". Sin embargo, no pudo esconder que, junto con sus seres queridos, estuvo ligado a las Águilas.

"Y al América, siempre lo he dicho, le iba hasta que me fui acercando a lo profesional y ahí le perdí un poco la pasión al futbol como aficionado. Mi gente y mi familia le van", agregó el elemento del cuadro de Guanajuato en la entrevista para el programa nocturno de Fox Sports, no escogiendo entre los dos clubes más grandes pero dejando a libre interpretación su respuesta.

