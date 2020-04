"Hubo interés real del América pero después no sé qué pasó": Nicolás Acevedo

Una vez que se terminó el Apertura 2019 de la Liga MX, Guido Rodríguez recogió todas sus pertenencias de la Ciudad de México y partió rumbo a España en búsqueda de su primer sueño europeo. Precisamente para ir a jugar al Real Betis junto con Andrés Guardado y Diego Lainez.

Desde ese momento, América comenzó a tener un importante problema en su plantilla: encontrar su reemplazante ideal. Ya tenía al paraguayo Richard Sánchez en esa posición pero todavía necesitaba un volante más para tener cubierta la contención, por eso empezó a moverse en el mercado invernal.

Siguiendo la misma tendencia como con Federico Viñas, la directiva de las Águilas puso sus ojos en el menú del futbol de Uruguay. El apuntado, según la información de muchos medios de comunicación, era Nicolás Acevedo pero finalmente no llegó a concretarse su pase al Nido.

Hoy, meses después, el centrocampista charrúa rompió el silencio en diálogo exclusivo con Bolavip y reconoció que verdaderamente existió un interés por parte de los azulcremas, aunque luego dejaron de demostrar sus ganas y terminó firmando con un cuadro de la Major League Soccer.

"Hubo interés real. Por lo que me había comentado mi representante, ellos estaban con muchas ganas de que yo llegara, que era la primera opción. Pero no sé qué terminó pasando, si se cayó el interés o qué... No me hablaron más del América", reveló vía telefónica.

Ante esta situación, New York City FC aprovechó su gran rendimiento en la Selección Sub 23 de su país y avanzó por él: "Fue después de que terminó el Preolímpico. Arrancó como un rumor y después se terminó de confirmar. La verdad que estoy muy contento de llegar a un club muy ordenado, que trabaja bien y que está dentro del Grupo City".

�� Hoy cumple años Nicolás "Cacha" Acevedo.



Surgido del #SemilleroDeVirtudes, �� campeón y ©️ capitán del torneo Intermedio 2019, y actualmente jugador de @NYCFC ����



�� ¡Felicidades, Nico!#SomosLiverpool pic.twitter.com/HYAq6G6jbk — Liverpool F.C. (@LiverpoolFC1915) April 14, 2020

Más allá de haber tomado la decisión de ir a la MLS, al Cacha le quedó la espina de poder haber seguido su carrera con un gran compañero que hoy está en Coapa: "Con Seba (Cáceres) hicimos una amistad muy linda. Desde chiquitos que jugamos juntos, desde pre-séptima en Liverpool, nos hicimos amigos íntimos. Me hubiera gustado poder seguir compartiendo cancha con él".

"El futuro decidió esto, ya nos vamos a volver a encontrar", cerró entre risas Acevedo, soñando con un cruce entre NYCFC y América en la final de la Concachampions 2020 que le permita enfrentar a su colega.

