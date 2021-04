Pedro Caixinha: "Cruz Azul tuvo miedo escénico contra América" en la final del Apertura 2018

Pasaron más de dos años de otro de los capítulos negativos recordados por la afición de Cruz Azul en instancias decisivas. Aquel 16 de diciembre de 2018, la Máquina no pudo cortar su racha sin títulos de Liga MX ante un rival como el Club América en la final de aquel Apertura.

Este martes, Pedro Caixinha, entrenador Celeste en aquel entonces, brindó declaraciones y no tuvo filtro al confesar que su equipo careció de la actitud y voluntad necesaria para aprovechar aquella oportunidad ante un rival de peso como son las Águilas. Y lo calficó como 'miedo escénico'.

"En el partido de la Final yo creo que nos faltó esa voluntad, esas ganas, esa actitud competitiva de decir: 'esta es nuestra oportunidad, vamos por ella'; lo que entiendo, creo que estamos de acuerdo, por lo menos los que vivimos esa etapa, desde adentro, es que el equipo tuvo ese miedo escénico", reveló el portugués en diálogo con W Deportes.

Y añadió: "Es más, en lo que fue la preparación de los Cuartos de Final, en el partido de ida nos pasó igualito a lo que nos pasó en la Final, empiezas ganando y te remontan el resultado por 3-1, nuestra preparación en esa serie debió haber sido la misma en esa Final: mucho más agresivos, mucho más tocados en el orgullo; pero hasta ese momento sentía esa presión, ese recelo, ese miedo escénico".

Pedro Caixinha admitió que durante su etapa, Cruz Azul vivía una guerra de poder

El estratega luso comentó que ahora es más fácil mantener al grupo fuerte, a diferencia de su gestión en donde existía una 'guerra de poder'.

"Te puedo hacer una comparación de lo que es el momento actual de Cruz Azul y ese momento. En ese momento sí nos dábamos cuenta que existía una guerra de poder del interior para el interior", soltó.

"Cruz Azul es mucho más que un club, es una cooperativa y hay otras empresas. Se miraba que había una guerra. Hoy los jugadores están más tranquilos, el club está más tranquilo como empresa porque todo eso ya está calmado; no hay público en los estadios, no hay afición, no hay afuera de La Noria, adentro, o a veces esa comunicación que salía de adentro hacia afuera y eso te ayuda a blindar el grupo", analizó.

Caixinha quiere ver campeón a Cruz Azul

Pedro Caixinha anheló que La Máquina pueda cortar su sequía en este Guard1anes 2021 por jugadores como Jesús Corona: "Chuy Corona, de los profesionales con los que trabajé fue de los mejores, entre jugador y persona, de las mejores relaciones y creo que personifica muy bien lo que son los valores de la institución. A mí me daría mucho gusto que el próximo mensaje que le envíe es para felicitarlo por la novena".

