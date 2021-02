"Es una ilusión jugar en América": Omar Fernández

El próximo sábado 6 de febrero, por la quinta jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX, América recibirá a Puebla en el Estadio Azteca con el objetivo de volver a subir a lo más alto de la tabla de posiciones. Pero enfrente tendrá a un duro equipo que ya se cargó a un grande como Cruz Azul en este torneo.

El juego se llevará a cabo en el Coloso de Santa Úrsula a partir de las 19 horas del centro del país, y por eso que el plantel profesional comandado por Nicolás Larcamón viajará a la CDMX desde este viernes. Por lo pronto, los jugadores de la Franja aprovecharon el jueves para dar entrevistas a modo de previa.

Omar Fernández, quien estuvo en el radar de La Máquina en el mercado de pases de invierno, estuvo atendiendo a los medios de comunicación en conferencia de prensa y se rindió a los pies de las Águilas. Aunque aceptó que su responsabilidad, en este momento, está ligada al cien por ciento con los Camoteros.

"Para un jugador sudamericano es una ilusión jugar en un equipo como América o Tigres. Yo no pienso en eso, me debo a Puebla. Y no pienso por qué no me fui a otro lado", aseguró el futbolista colombiano frente a los micrófonos, enviando un tímido guiño hacia Coapa y también a la Sultana del Norte...

Con respecto al juego del sábado, Omar Fernández prometió que la Franja no se achicará ante uno de los clubes más importantes del país: "Nos hemos planteado con todos los equipos ir de cara a cara. Contra América no va a ser la excepción. Tenemos que marcar goles y esa es la tarea pendiente".

