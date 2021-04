Qué canal transmite HOY Toluca vs. América por la Liga MX

Toluca vs. América se miden HOY domingo 25 de abril por la jornada 16 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Díez a partir de las 17:30 horas CDMX y podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de Las Estrellas y TUDN para México.

El gol más reciente de América vs Toluca, fue de Federico Viñas

¡El partidazo de la jornada está aquí! América llega de empatar 1-1 ante Cruz Azul por el Clásico Joven y no se sacaron ventajas en la tabla de posiciones de la Liga MX. A dos fechas del final, los Azulcremas ya aseguraron su clasificación a la Liguilla e intentarán llegar con ritmo al juego frente a Portland Timbers por los cuartos de final la Concachampions.

Toluca, en tanto, hoy está en puestos de reclasificatoria pero aún no tiene nada asegurado en el cierre del certamen. Los Diablos llegan con seis partidos seguidos sin poder conseguir una victoria y, además, arrastran una racha de tres derrotas consecutivas. Si no reaccionan, hay serias chances de que no participen en la siguiente fase de la Liga MX.

El último América-Toluca:

Toluca vs. América: ¿cuándo y dónde jugarán por la Liga MX?

El partido de Toluca vs. América por la jornada 16 de la Liga MX será HOY domingo 25 de abril en el Estadio Nemesio Díez.

Horario del partido según cada país:

CDMX: 17:30 horas

Estados Unidos: 15:30 PT/ 18:30 ET

Argentina: 19:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Toluca vs. América: ¿cómo ver el encuentro EN VIVO?

México: TUDN, Las Estrellas

Estados Unidos: TUDN, ESPN Deportes, Univision

Argentina: Las Estrellas

