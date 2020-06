Anderson Santamaría confesó que sienten "vergüenza" por no calificar a Liguilla con Atlas

Tras cinco torneos sin poder calificar a la Liguilla (cuatro sin contar el Clausura 2020 que no finalizó), Atlas se prepara de cara a la próxima temporada con el gran objetivo de cortar con esta sequía y volver a colocar al club donde realmente lo merece.

Así lo explicó un elemento clave del equipo, Anderson Santamaría, quien confesó que siente vergüenza de no haber logrado esto en los últimos campeonatos y sienten la obligación de hacerlo ex el próximo intento, según reveló en entrevista con la institución.

El peruano defendiendo la playera de Atlas (Getty Images)

"La autoexigencia será clave. Creo que en este torneo se dejó muy en claro esa palabra: exigirse uno mismo. Y cuando uno está bien, puede exigir a los demás compañeros. Partiendo de ello, de una competencia sana, creo que este será un torneo diferente a los demás, tenemos ese objetivo, veo a la gente mentalizada en eso. Tenemos vergüenza deportiva por los torneos que no se había calificado a Liguilla y creo que esta institución ya merece estar entre los grandes", aclaró el defensor.

¡Ya te queremos ver de nuevo con la Rojinegra, Santa! ��



Anderson Santamaría nos cuenta a detalle cómo ha sido su proceso de recuperación, y además tiene un mensaje para toda La Fiel. ������ — Atlas FC (@atlasfc) June 26, 2020

Sobre la lesión que sufrió de ligamento cruzado hace seis meses, relató: "Fue la peor noticia que me tocó vivir en el futbol, porque nunca tuve una lesión tan grave como la que pasé. Gracias a Dios, hoy en día vengo mejorando muchísimo respecto a ese tema, pero sí fue una bronca porque quería tener mi revancha en ese torneo, ya que me había propuesto objetivos grandes con Atlas. Llegué a esta institución con mucho deseo de ganar y lamentablemente me ocurrió esto. Pero el futbol te da revanchas y hoy tengo otra después de seis meses de esa lesión. Vengo entrenando de a poco, para regresar de la mejor manera".

"En lo personal, busco ponerme muy bien físicamente, porque son muchos meses sin competencia. Lo primero que tengo que hacer es ponerme al 100 por ciento físicamente y desde ahí competir por un puesto. Como objetivo individual también está jugar lo más pronto posible, aportar al grupo. En los objetivos grupales está el de clasificar a Liguilla, que es lo que tanto anhelamos, tanto nosotros como la afición. De verdad me siento en deuda con toda la gente, al igual que todo el grupo. Este será un torneo muy positivo para nosotros, porque veo al equipo compenetrado y comprometido con alcanzar las metas", sentenció el peruano.

Lee También