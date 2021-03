André-Pierre Gignac aseguró que el número "10" no lo representa

André-Pierre Gignac se ha convertido en uno de los mejores delanteros que ha tenido paso en la historia de la Liga MX. El atacante francés se ha vuelto el máximo goleador de la historia de Tigres UANL en tan solo 5 años y, desde su llegada, los directivos decidieron que porte la 10 en su espalda.

Sin embargo, antes de su llegada al equipo regiomontano, Gignac había solicitado que le den la playera número 9. Al no estar disponible, y no conseguir que le otorgaran la 99, le ofrecieron la 10 y la aceptó. Esto lo confesó en una entrevista con Versus.

"Cuando llegué a Tigres les pregunté si la nueve estaba disponible y me dijeron que era de Rafael Sobis y me dijo: ´le preguntamos´. Yo les dije: ´No, no vamos a cambiar nada, denme el 99´; con el nueve salí de Marsella, los dos primeros años con el 10 y los tres últimos con el 9, y les dije que el 9-9 está bien", destacó el delantero.

A André-Pierre Gignac no lo representa el 10. Jam Media.

Y agregó: "Me dijeron que le iban a preguntar a la Federación Mexicana de Fútbol y creo que en ese lapso se tiempo se fue un jugador que creo que era Burbano y dije bueno, en lugar del 99 va el 10, el número está bonito, pero no me representa. Hay que decir las cosas".

Además, confesó que no quiere que el 10 se retire cuando Gignac se vaya se Tigres: "No, eso no lo quiero para nada. Es un número que es importante en un equipo, siempre debe estar en un grupo. Es importante para muchos jugadores".

Lee También