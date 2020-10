Andrés Lillini advirtió al América: "Vamos a ganar, tenemos mejores jugadores"

Andrés Lillini supo ganarse la confianza y los elogios de la afición de Pumas en un momento caliente tras la partida de Míchel y de un mercado de pases poco auspicioso. Hoy tiene al equipo en la parte alta de la tabla de posiciones.

Este fin de semana, Los Universitarios enfrentarán al América en un duelo que no es solamente pasional y sumamente atractivo por la historia de ambas escuadras, sino también por lo que significa para la clasificación directa a la Liguilla de la Liga MX.

En ese marco, el entrenador argentino presagió un triunfo de sus dirigidos en una charla con La ÚItima Palabra, de Fox Sports: "Del América me dan miedo sus individualidades. Igualmente creo que vamos a ganarle".

Por otra parte, se refirió a la convocatoria de la Selección mexicana: "Con (Alfredo, el portero) Talavera nos informaron que viaja, así que no lo vamos a tener. No me parecería injusto si Henry Martín puede jugar, porque tenemos mejores jugadores que el América".

De todas formas, el argentino aseguró que "una derrota no desmoronará lo que se hizo en 12 fechas".

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 12 27 2 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 12 26 3 AMÉRICA AMÉRICA 12 24 4 PUMAS UNAM PUMAS 12 23 5 TIGRES UANL TIGRES 12 20 6 PACHUCA PACHUCA 12 19 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 12 18 8 MONTERREY MONTERREY 12 17 9 PUEBLA PUEBLA 12 14 10 TOLUCA TOLUCA 12 14 11 ATLAS ATLAS 12 13 12 JUÁREZ JUÁREZ 12 13 13 TIJUANA TIJUANA 11 13 14 QUERÉTARO QUERÉTARO 12 12 15 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 11 12 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 12 10 17 NECAXA NECAXA 12 9 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 12 8

