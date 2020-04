Ángel Mena confesó que le dolería si Cruz Azul es declarado Campeón del Clausura 2020

Se está por cumplir un mes desde la suspensión del futbol en México y los protagonistas de la Liga MX siguen dando su opinión sobre lo que debería ocurrir con el torneo Clausura 2020. ¿Debe ser declarado como Campeón Cruz Azul?

Ángel Mena no está de acuerdo y comentó: "Lo que pasa es que está en primer lugar, yo creo tienen su mérito llegar a ese puesto, pero también hay equipos que están cerca, entonces sería muy difícil para nosotros (León) que estamos en segundo lugar a un punto tratar de asimilar una situación así".

"Pero pues yo creo que van a tratar de buscar la mejor alternativa para que el torneo continúe, sería muy poco satisfactorio para el club que llegue a ser campeón en estos momentos, recibiendo de esa manera, yo creo que no tiene la misma emoción, pero sin duda las personas que están al mando de esta liga tratarán de tomar la mejor decisión", explicó el ecuatoriano.

Más adelante reveló que marcarle a La Máquina en una hipotética final "no sería un desquite. Yo creo que siempre hay etapas y a mi me tocó vivir una muy bonita en Cruz Azul al igual que acá en León, quizás con la diferencia de que acá he tenido más participación, también en el tema de goles, en asistencias, todo eso es muy valioso, pero creo que es una institución muy grande, muy bonita que merece el respeto de cualquier jugador".

"Hace unos días tuve una conversación y posiblemente sea en grupos, sea dividido, yo creo que sí bien es cierto que hay que tomar todas las precauciones para que no haya inconveniente, pero sí tenemos que movernos. Yo he dicho en varias ocasiones que no es lo mismo que cada uno esté entrenado por nuestra cuenta, si bien es cierto que tratamos que se acerque a los más real posible a un entrenamiento grupal y con una persona encargada. Pero es un poco complicado, pero hay cosas que uno tiene que adaptarse, pero si hubo conversaciones que en cualquier día, tal vez una semana se va a tratar de empezar a tomar los entrenamientos", aclaró el atacante sobre los entrenamientos al máximo nivel.

Por último tocó el tema de la eLiga MX y la participación de la Fiera en el torneo virtual: "Pues la verdad no soy tanto de jugar, cuando hay la oportunidad de jugar con algún compañero en alguna concentración, sí, como que uno se prende mucho y trata de jugar al máximo, pero en casa muy poco, la verdad".

