Ángel Zaldívar reveló qué fue lo que aprendió de Rogelio Funes Mori y Vincent Janssen

Ángel Zaldívar, jugador formado en las Fuerzas Básicas del Deportivo Guadalajara, vistió la playera de Rayados durante el año 2019 y dejó un lindo recuerdo en los aficionados. El delantero, quien volvió a Chivas luego de un préstamo en Puebla, habló de su paso por Monterrey.

Lo hizo en una conferencia de prensa virtual que realizó con su actual equipo y, en la misma, reveló qué fue lo que aprendió de Rogelio Funes Mori y Vincent Janssen en su estadía con La Pandilla, siendo un jugador joven con una gran proyección.

Ángel Zaldívar festeja un gol junto a Maxi Meza (Getty Images)

"Se aprenden muchas cosas porque son jugadores que han jugado en otros equipos y saben de diferentes culturas. Platicando un poco con Janssen me decía cómo se entrenaba allá (Países Bajos e Inglaterra), cómo eran de intensos. Se daban con todo", apuntó el atacante.

Comparando con la Liga MX "te das cuenta algunas diferencias. Como delantero aprendes. Él decía que en el futbol de Inglaterra no había tiempo ni para girarte, te tienes que apoyar o si no te llegan con todo. Ahí se van complementando las diferentes experiencias de cada jugador y si sabes escuchar aprendes mucho. Tanto con Funes Mori como con Janssen, me ayudaron a ser un mejor delantero".

Ángel Zaldívar disputó un total de 23 partidos con la playera de Rayados. Allí anotó 3 goles y repartió 2 asistencias. Además, puede presumir del título de Liga MX conseguido en diciembre y el de la Concachampions, obtenido ante Tigres UANL.

