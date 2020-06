Ante Gerardo Martino, Juan Carlos Osorio reconoció su gran error en el Mundial

No fue la mejor semana para Juan Carlos Osorio. El entrenador colombiano estuvo en las bocas de varios jugadores actuales y otros retirados, luego de revelar situaciones del vestuario de México, particularmente de los instantes previos al juego ante Brasil. Todo esto en referencia al Mundial de Rusia 2018.

Nunca antes Osorio había admitido su equivocación y, en diálogo con Gerardo Martino y Ricardo La Volpe en una videoconferencia para entrenadores, enfatizó en qué hizo mal en la Copa del Mundo, además de involucrarse en la idiosincrasia de los futbolistas mexicanos.

“Somos muy buenos jugando sin ser protagonistas y nos elevemos a la altura del compromiso y de la historia, pero cuando nos toca jugar con el protagonismo y ese rotulo de salir a ganar por demostrar esa competitividad…”, relataba Juan Carlos, cuando fue intervenido por el Tata: “Alemania y Suecia, profe”.

Un verdadero lujo esta charla del DT del Tri, Gerardo Martino para la Escuela de Directores Técnicos de Fútbol “Nicolás Avellaneda”.



A eso le sumas que en la audiencia estaban @RicardoLaVolpeG, Osorio y Signorini.����



Estas charlas han sido muy provechosas en esta contingencia. pic.twitter.com/zOCPsdidHq — “El Pibe” Rubén Zamora (@elpibe_ruben) June 7, 2020

Allí, ante aquel ejemplo del actual entrenador del Tri, Osorio confesó: “Siempre he levantado la mano y he dicho que contra Suecia me equivoqué yo porque en el intermedio teníamos 7 puntos y nunca he planteado un partido para empatar, siempre para ganar. Tenemos en común el modelo de Marcelo Bielsa de ser protagonista y salir por el resultado, y me equivoqué porque ese era el partido para evitar a Brasil y jugar ante Suiza”.

Evidentemente, Martino le hizo entrar en razón y, al final, le envió un mensaje especial: “Ojalá que lleve usted a ese maravilloso país al siguiente partido, al que todos sueñan”, finalizó.

Lee También