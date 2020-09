Antonio Mohamed habló sobre la posibilidad de que Funes Mori vista la del Tri

No existen dudas de que Rogelio Funes Mori es uno de los mejores delanteros con los que cuenta la Liga MX. El atacante argentino llegó hace apenas algunos años y no paró de crecer, aportando su gran jerarquía goleadora y asistidora, que le dio el último título a Rayados de Monterrey (Apertura 2019).

Antonio Mohamed fue, seguramente, uno de los personajes claves para que el exjugador de River Plate pudieron lucirse en un equipo de gran calibre. Además, el estratega platicó en conferencia de prensa acerca de la posibilidad de que Rogelio vista la playera de la Selección de México.

"Que haga lo que él sienta, estas son decisiones personales, individuales, los intereses de cada uno son de cada uno… a mí me hubiese encantado poder tomar una decisión de esas", destacó el exfutbolista.

Antonio Mohamed habló sobre Funes Mori. Jam Media.

Más adelante, afirmó que él no se meterá en las decisiones del atacante, señalando que debe hacer lo que quiera. "Pero lo que él tenga que hacer que lo haga, yo no me meto en decisiones que no sean dentro del Monterrey", confirmó.

Ésta charla se dio luego de que se haya confirmado la posibilidad de que Funes Mori pueda vestir ambas playeras. Recordemos que El Mellizo ya se ha puesto la albiazul para el sudamericano juvenil.

