Antonio Mohamed seguiría en Monterrey con ultimátum

A raíz de los resultados que se dieron en el Clausura 2020 y ahora también en el Guard1anes, gran parte de los medios de comunicación del país empezaron a hablar sobre la posible salida de Antonio Mohamed. De hecho, la información de último momento marcó que la directiva de Monterrey habló con Javier Aguirre para convencerlo de regresar a la Liga MX y hacerse cargo del banco de suplentes de los regiomontanos.

Más allá de ese dato, Miguel Arizpe de Grupo Reforma estuvo investigando y logró revelar que las autoridades de Rayados no tienen en mente cesar al Turco en un futuro cercano. Aunque sí ya empezaron a imponerle una condición si es que quiere seguir siendo el timonel de La Pandilla durante el semestre.

"Acabo de colgar con una fuente de CF Monterrey y FEMSA. Me asegura para la gente que está interesada en que Mohamed se vaya que no se va a ir. Así pierda contra América y no le gane a Mazatlán no está presupuestado que se vaya del equipo", ventiló el periodista desde su cuenta personal de Twitter.

Colgando con gente de FEMSA-CFM pic.twitter.com/snaMFRl7u8 — MIGUEL ARIZPE (@ArizpeZidane) August 19, 2020

A pesar de tener el respaldo, al momento, de Duilio Davino y compañía, la misma fuente remarcó que solamente una catástrofe deportiva en las próximas semanas podría desencadenar su salida del conjunto regiomontano: "Si pierde cinco partidos seguidos más, que no va a suceder, ese ya sería otro tema".

¿Cuáles son los próximos cinco encuentros que deberá afrontar Monterrey? Visitará al América en el Estadio Azteca, recibirá a FC Juárez en la Sultana del Norte, irá a Tijuana para enfrentar a Xolos, hará de local en el Gigante de Acero contra Atlas e irá al Hidalgo para medirse con Pachuca.

