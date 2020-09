Aquivaldo Mosquera se postula para ser el entrenador del América y deja un mensaje sobre Miguel Herrera

Si bien América se encuentra en la cuarta posición del Guard1anes 2020 de la Liga MX, la imagen futbolistica que muestra el equipo está lejos de ser la mejor. Cada semana que pasa, los aficionados piden por la salida de Miguel Herrera. Mientras tanto, algunos exjugadores de las Águilas se postulan para asumir a la dirección técnica. Uno de ellos, Aquivaldo Mosquera.

El excentral campeón con el cuadro de Coapa, que vistió la playera americanista durante cinco años y ganó un título de Liga MX en 2013, le tomó cariño a la institución y su deseo es retornar al club, aunque esta vez, para hacer experiencia como timonel del primer equipo.

"Obviamente que me gustaría volver al América. Ojalá, Dios quiera que se me haga realidad, me estoy preparando lentamente, quiero aprender porque me gustaría ser técnico. Me gustaría volver al América en esa faceta en la que me estoy preparando, pero lo quiero hacer lento. Acá en Cololmbia quiero enfocarme un poco a ayudarle a los jóvenes con la labor social, antes de enfocarme a la dirección técnica", comentó Aquivaldo Mosquera, en diálogo con ESPN.

Por otro lado, el exelemento sudamericano dio el visto bueno para que Miguel Herrera continúe al frente de las Águilas: "Para mí es el técnico idóneo para manejar al América. Hay que tener una personalidad totalmente diferente para poder estar ahí parado en la línea y manejar esta clase de jugadores y a este equipo en general. Él tiene temperamento y conocimiento".

Cabe mencionar que Aquivaldo Mosquera y Miguel Herrera coincidieron en el América en temporada 2012-13. Después, el Piojo debió emigrar del cuadro de Coapa para asumir en el cargo de entrenador de la Selección de México, rumbo al Mundial de Brasil 2014.

