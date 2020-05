Arde Tigres: Enrique Esqueda también cruzó a Egidio Arévalo Ríos por sus dichos sobre la final de la Libertadores

La Copa Libertadores 2015 tuvo situaciones muy raras. Antes de llegar a la gran final entre Tigres UANL y River Plate, el equipo que terminó siendo campeón estuvo al borde de ser eliminado. De hecho, tan particular fue todo que el conjunto mexicano salvó al argentino se quedarse fuera de competencia.

En la última fecha de la fase de grupos, los Felinos le ganaron 5-4 a Juan Aurich en Perú y le dieron vida al Millonario, que con una goleada ante San José en el Estadio Monumental se adjudicaron el pasaje a la instancia de octavos. Y allí Enrique Esqueda fue el gran protagonista con un hat-trick.

"Tengo muchos amigos argentinos y hasta el día de hoy los hinchas de River me siguen dando las gracias. No matamos a River cuando pudimos y después lo lamentamos. Nunca me arrepentí de esos goles", aseguró Paleta, en diálogo vía Instagram Live con el reportero Nacho Rivarola.

Finalmente, en la definición por el título los conducidos por Marcelo Gallardo se impusieron y se quedaron con el trofeo, pero el futbolista azteca le lanzó un dardo a la CONMEBOL: "Sabíamos que era complicado, estábamos en su casa. Quizás el arbitraje le dio más apoyo a River por ser River".

"Me parecen desatinados los comentarios de Arévalo Ríos, más viniendo de él que tuvo una carrera impresionante. No perdió él, perdieron todos", cerró Esqueda, ubicando a su excompañero uruguayo que hace algunos días criticó las ganas de los jugadores de Tigres aquella noche en Buenos Aires.

