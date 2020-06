Esqueda, sobre su paso por Tigres: "No disfruté cuando me trataron mal"

De forma imprevista, Pachuca, a principios del 2015, oficializó que Enrique Esqueda pasaría a préstamo a Tigres por alrededor de un año. El artillero, pese a haber sido habitualmente suplente, aprovechó al máximo las oportunidades que el DT le brindó y siempre se brindó al máximo cada vez que le tocó saltar al campo de juego.

Fiel a su estilo directo, Paleta, rememorando su ciclo en la institución felina, afirmó hace unas semanas que llegar allí "fue su peor error" a lo largo de su carrera como futbolista profesional. "Ha sido cementerio de muchos jugadores en este país", agregó de forma tajante haciendo referencia a los manejos dirigenciales de Tigres que lo perjudicaron de aquel momento.

Esqueda defendió la playera de Tigres durante todo el 2015 (Foto: JAM)

Ahora, en diálogo con América Monumental, Esqueda entró en poco más en detalle y explicó el motivo que lo llevó a disparar contra la directiva del elenco mexicano en cuestión. "De lo que he dicho no me voy a echar para atrás en ningún momento. Me tocó pasar una etapa muy buena en mi carrera; disfruté estar ahí cuando pude y no lo hice cuando me trataron mal", comenzó.

Explicando que su forma de ser no es del agrado de todos por el simple hecho que nunca se ha "quedado callado", Enrique marcó que, desde lo deportivo, él supo disfrutar su ciclo en Tigres: "Fue una experiencia buena también. Jugué Copa Libertadores otra vez, me tocó hacer goles... Siempre he estado presente".

A modo de cierre, destacando que se encuentra a gusto con la trayectoria que llevó a cabo a lo largo de toda su carrera como futbolista profesional, Esqueda culminó: "Me siento muy afortunado de poder haber hecho lo que hice en todos los equipos, y siempre traté de corresponder de la mejor manera. Siempre he intentado convencerme de mi trabajo y hacer lo mejor posible".

