"Paleta": Enrique Esqueda confesó de dónde surgió su apodo

Enrique Esqueda, exjugador del Club América, platicó a través de un Instagram Live con la pagina de América Monumental y habló de todo. Entre estas cosas, confesó cómo fue que ha surgido el apodo que lo caracteriza al exatacante mexicano, que ha deslumbrado en grandes equipos de la Liga MX.

El exdelantero le tiró toda la responsabilidad a Cuauhtémoc Blanco, haciéndolo el culpable de el apodo. "El apodo me lo puso mi hermano el Cuauh, cuando llegué a América tenía el pelo muy largo, y un día se le ocurrió decirme que me parecía a Paleta Payaso y desde ahí comenzaron a llamarme así", señaló.

Y agregó: "A pesar de todo, es un apodo que me gusta, tampoco es que me molestó que me llamen así ni nada por el estilo. Me gusta que me digan así".

Esqueda se convirtió en nuevo fichaje del equipo de Coapa en el año 2006, club en el que ha jugado hasta el 2011. Allí, Paleta jugó 136 encuentros y marcó 20 goles. Siendo campeón de la Copa de Campeones Concacaf en el 2006. Además, pasó por grandes equipos como Pachuca, Atlas y Tigres.

