"Me vetaron": Enrique Esqueda apuntó duro contra Tigres UANL

A sus 32 años, Enrique Esqueda tuvo el placer de vestir las playeras de importantes clubes de la Liga MX. Levantó el trofeo de la Copa de Campeones de la Concacaf con América y también el Apertura 2015 en Tigres UANL. Como si esto fuera poco, representó a México en Juegos Panamericos y Mundial Sub-17.

Pero lo curioso es que, tras un breve paso por la India con East Bengal, el delantero no consiguió ningún equipo para continuar su carrera como futbolista profesional. "Me regresé, entró la pandemia, nació mi hija y me quedé un tiempo aquí por su nacimiento. Ya no pude irme a ningún lado porque ha sido bastante complicado este bicho alrededor del mundo y nos ha traído de cabeza a todos", le confesó a ESPN.

"Después de tener algunas ofertas tuve que decir que no por miedo. No me iba a arriesgar de ninguna manera, por esa razón es que he estado parado bastante tiempo. Por supuesto que me encantaría volver a jugar, por lo menos uno o dos años para después retirarme", agregó sobre el por qué de su inactividad.

Sin embargo, en medio de tanta congoja por la situación del coronavirus, Paleta lanzó un dardo hacia uno de sus exclubes: "Yo creo que las puertas me las cierras los Tigres, por completo. Es más, yo creo que me vetaron, nunca lo he preguntado a los mandos mayores, pero estoy más que seguro. Había hecho un nombre en mi país, eran ya varios años los que había jugado y me había mantenido a pesar de mis lesiones. De un momento a otro ya no tuve ninguna oferta, en ninguna división".

"Ellos tienen malos tratos hacia el jugador. Es una realidad que ya no están gran parte de las personas que me trataron muy mal, pero esto le ha pasado a tantos. Lo que más me duele es que durante tanto tiempo trabajas por algo, para conseguir y para formar un trato el cual te va a beneficiar probablemente para toda tu vida, y de la nada te apagan la luz y se acabó", cerró Enrique Esqueda contra los de la UANL.

Lee También