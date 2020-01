Ariel Nahuelpán tiene un amplio recorrido en la Liga MX. Pumas, Pachuca, Tijuana y ahora Querétaron, son los cuatro equipos donde el delantero supo demostrar.

Su mejor momento lo vivió entre 2014 y 2016, cuando convirtió 28 goles en 60 partidos disputados con la playera de los Tuzos. Su presente eran tan bueno que decidió iniciar los trámites de la ciudadanía azteca para, no solo no ocupar plaza extranjera, sino también para ser convocado al Tri.

"Yo me naturalicé mexicano en la época de Pachuca, porque en ese momento no ocupaba cupo de extranjero. Pero también lo hice para tener una posibilidad de estar en la Selección de México. Después tuve una lesión que me complicó", comentó el atacante, en diálogo con ESPN.

El argentino, reciente refuerzo de los Gallos, habló de su momento en la Liga MX: "Uno continúa trabajando para seguir creciendo en lo deportivo y como persona".

