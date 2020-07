Arteaga y un último adiós a Santos Laguna: "Voy a estar agradecido toda la vida"

Ya habiendo sido oficializado como refuerzo del Genk de Bélgica, Gerardo Arteaga vive y disfruta de sus últimas jornadas como elemento de Santos Laguna. Este jueves, en diálogo con el sitio oficial de Los Guerreros, llevó a cabo una entrevista más que emotiva en donde recordó sus inicios y también analizó lo que le depara el futuro en cuanto a su carrera profesional.

Viajando al pasado y rememorando su llegada a la institución de la Liga MX, el jugador, afirmando que todos los compañeros que lo fueron acompañando durante su formación lo trataron de una gran manera, marcó: "Era muy chiquito, entonces mis papás no querían que me viniera. Fue algo muy complicado, pero al final me vine. Me sentía muy nervioso, era algo muy nuevo para mi".

Después de siete años vistiendo estos colores, toca brindarte la oportunidad de cumplir tu sueño en Europa.



"Estoy más que contento al recibir esta noticia, y con toda la ilusión de ir para Europa. Estoy muy agradecido con el club, porque a pesar de tener contrato vigente me ayudaron a cumplir mi sueño y a vivir una nueva experiencia en el futbol europeo. Es algo con lo que siempre voy a estar agradecido", continuó saltando a lo que respecta su tan ansiado y esperado traspaso al futbol del Viejo Continente.

Detallando que Santos supo formarlo tanto dentro como fuera de las canchas, Gerardo, valorando el trabajo llevado a cabo por la institución, sumó: "En lo deportivo siempre estuve con grandes profesionales que me ayudaron a crecer, y por otra parte está el tema de Ganar Sirviendo que me ayudó a crecer como persona y pensar más allá y fuera de la cancha".

Dejando en claro que extrañará al club que en su momento apostó por él y sus condiciones a futuro, el elemento culminó: "Dejar el Club Santos, el que te dio todo... pero es por un sueño. Así como me encuentro motivado, también me encuentro triste. Santos representa muchísimo para mi, y es un club con el que voy a estar agradecido toda la vida".

