Así sucedió: el paso a paso del caso Víctor Guzmán

Las Súper Chivas no fallaron en su debut ante Juárez y ganaron ofreciendo un muy buen futbol. Sin embargo el resultado se vio opacado gracias a la ausencia de Víctor Guzmán, quien pasa por un momento crítico.

El Deportivo Gualajara compró su ficha por unos 12 millones de dólares al Pachuca en este último mercado de pases y los chivahermanos celebraron la transacción. Era el gran regreso a un Club donde no había podido llegar a debutar.

Todo mundo en Chivas se sorprendió con lo de Guzmán. Tiene que ver con los resultados de los exámenes médicos. — david medrano felix (@medranoazteca) January 12, 2020

El 9 de diciembre, el Pocho fue recibido por Ricardo Peláez en Guadalajara y se sometió a los exámenes médicos. Cuatro días más tarde, tuvo su primer entrenamiento y se destacó con un golazo de chilena.

El mediocampista realizó una gran pretemporada y se encaminaba para ser titular en el debut ante los Bravos. Pero el viernes 10 todo cambió.

El Pocho Guzmán no entrenará con Chivas hasta nuevo aviso. La directiva todavía no define como encarar el caso del mediocampista. — david medrano felix (@medranoazteca) January 12, 2020

El ex Tuzo no se presentó en el entrenamiento, trabajó de forma diferenciada y no fue convocado por Luis Fernando Tena para la primera jornada del torneo Clausura 2020. Todo muy raro.

Esto hizo que las sospechas comiencen a aparecer. El DT aseguró luego del triunfo del sábado que Guzmán no fue tenido en cuenta por problemas personales y evitó dar más detalles.

Siguen pasando los días y las horas. Ni Chivas ni Pachuca quieren confesar qué está sucediendo con el mediocentro. Ahora, empezó a surgir el rumor de que la transferencia puede quedar nula y Víctor podría regresar al conjunto dirigido por Paulo Pezzolano.

