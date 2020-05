Atlas tiene en la mira a Pablo Guede luego de su abrupta salida de Monarcas Morelia

Ni 24 horas han pasado desde que Monarcas Morelia informó el cese del director técnico argentino Pablo Guede y el rumor de que pudiera llegar al Atlas del Guadalajara ya comenzó a circular en redes sociales, todo esto, en medio de la polémica originada por el posible cambio de sede de la Monarquía.

De acuerdo a información del periodista Rubén Rodríguez, Guede no renovó con el equipo purépecha debido a cláusulas de contrato y no por un tema económico come se había rumoreado y, según la misma fuente, el técnico argentino estaría dirigiendo muy pronto en la Liga MX.

Grupo Orlegi, dueño del Atlas, y Grupo Salinas, aún dueño de Monarcas, tienen una muy buena relación pues hace un año negociaron la compra venta del cuadro Rojinegro y no sería para nada extraño que se pudiera dar la llegada de Guede con los Zorros.

Cabe recordar que Atlas no tuvo un buen Torneo en las 10 jornadas del Clausura 2020 en las que utilizaron a tres técnicos; primero Leandro Cufré, pasando por un interinato de Omar Flores y terminando con Rafael Puente del Río, sumando de a una victoria por técnico utilizado.

Rafa Puente, quien terminó dirigiendo 6 partidos, ganó su único juego en la última jornada disputada por lo que un cambio en el timón Rojinegro no sería descabellada.

Lee También