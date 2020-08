Martín Demichelis, multicampeón con el Bayern Munich, reveló por qué no contratan mexicanos

Bayern Munich demostró ser una máquina en la Champions League. Su capacidad goleadora es notable, aunque también es cierto que defensivamente suelen pasarla mal por momentos. Por esa razón, es imposible no pensar por qué no hay ningún jugador mexicano allí, teniendo en cuenta que sí tienen al canadiense Alphonso Davies, quien es una de las gratas revelaciones.

Desde esta parte del mundo, siempre se ha analizado que en la Liga MX los futbolistas tienen grandes dotes técnicos, pero donde fallan es en la mentalidad. Por esa cuestión, se le preguntó a Martín Demichelis qué opinaba sobre la carencia de aztecas por Munich y, prácticamente sin dudarlo, respondió de la misma manera que se viene escuchando desde hace mucho tiempo.

El defensor, quien estuvo siete años como jugador vital en el Bayern, contó según Récord: "El mexicano tiene un trato especial por el cuidado de la pelota, no tuve la oportunidad de pasar por la liga mexicana, y no lo conozco al 100 por ciento, pero sé del cuidado de la filosofía de juego que tienen los mexicanos, porque me ha tocado enfrentar a la Selección Mexicana y los he sufrido como rival”.

"Acá en Alemania hay muchísimos jugadores técnicos, de la misma talla que en México, lo que sí considero es que el alemán en la mentalidad y disciplina sigue llevando una gran diferencia al mexicano, quizá por eso no apuntan a ese mercado. También argentinos hace mucho que no pasan por el Bayern, y ya escasean hasta los latinos. Habrá que mejorar desde allá, para acercarnos otra vez a estos niveles de jugadores que ellos están buscando o formando", concluyó el finalista mundial de Brasil 2014.

En los datos duros, en la presente temporada solamente un sudamericano está en el Bayern y no por compra: Coutinho. En tanto, de CONCACAF el único presente que disputará la final de la Champions será Davies, mientras que en el PSG esperan por contar con Keylor Navas.

