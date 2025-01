Jorge Fossati advirtió sobre lo que podría pasar con Lionel Messi ante Universitario

A pocos días de que Inter Miami llegue a Perú para jugar un duelo amistoso ante Universitario, el técnico Jorge Fossati habló sobre Lionel Messi. Si bien el centro de la atención está por su salida de la Selección Peruana, el entrenador evitó el tema por un momento y habló sobre la situación que se podría dar en el Monumental.

Recordando que Lionel Messi pasó un mal momento en México, cuando Inter Miami chocó ante América de México, el técnico Jorge Fossati habló sobre la situación y mandó un mensaje, para que los hinchas de Universitario puedan tomar atención sobre las palabras que dijo el ‘Nonno’.

Castigando con sus palabras a los hinchas del América, que insultaron a Lionel Messi, Jorge Fossati no se guardó nada: “¿Cómo vas a ir a un estadio a putear a Messi? ¿Te podés decir ‘normal’ a vos mismo si vos vas a provocar a Messi en un partido amistoso en vez de ir a disfrutarlo? Por más fanático que seas”.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Inter Miami?

Messi entrenando con Inter Miami. (Foto: Inter Miami)

Siguiendo con su comentario, Jorge Fossati también habló sobre lo que debe sentir la ‘Pulga’: “Messi es humano, en algún momento reacciona. El hincha se cree que tiene derecho a todo y que uno no puede reaccionar. No te podes comer todas en la cancha y si reaccionar vos sos el malo. Tenemos que tratar de no pasar violencia”.

Evidentemente todas estas frases tienen el mismo peso en el cotejo que ahora sostendrán Inter Miami vs. Universitario. Quizá por ese motivo, Jorge Fossati habló sobre lo que le pasó al delantero en México y espera que no suceda lo mismo en Perú.

¿Qué canal pasará Universitario vs. Inter Miami?

Universitario vs. Inter Miami irá en vivo y en directo por la señal de GOLPERU, en un primer momento. El canal de Movistar Deportes está terminando de realizar las gestiones y pronto se hará oficial que transmitirán el esperado partido de Lionel Messi en Perú.

¿Lionel Messi será titular ante Universitario?

Lionel Messi sí tendrá minutos ante Universitario de Deportes, pero no se sabe si jugará de titular. Si bien el cuadro de Inter Miami está en pretemporada, el técnico Javier Mascherano tendrá que tomar la última decisión, aunque todo apunta a que sí debería partir como titular en Perú.

