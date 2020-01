Cuando llegó desde Benfica prometía ser un fichaje excepcional para la Liga MX. Sin embargo, con el correr de los meses, se demostró que el Nicolás Castillo que compró América fue un chasco.

Lamentablemente se la pasó lesionado y siempre que fue considerado por Miguel Herrera para ingresar al campo de juego no pudo hacerse ver como un gran delantero, como así lo prometió su transferencia.

Hoy salió el parte médico oficial y el mismo indica que el chileno estaría alejado cerca de tres meses. Una sensible baja para las Águilas de cara al Clausura 2020 que ya inició hace semanas.

La reacción de todos los aficionados azulcremas fue de bronca. Como la de Daniel Brailovsky quien tildó al atacante como una de las peores decepciones de América.

"DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, YO NO SÉ SI ESTA ES LA PEOR CONTRATACIÓN"

"Cuando llegó, no me gustó. Había jugado en Pumas y había declarado en contra de América. Fuera de las lesiones, cuando le tocó estar no rindió. Yo no sé, de los últimos años, si esta no es la peor contratación", opinó el Ruso frente a todos sus compañeros de Fox Sports Radio.

De todas formas, le dejó un mensaje de fuerza para lo que viene: "Qué pena, pobrecito. Estar constantemente lesionado y no poder jugar. Le deseo lo mejor y ojalá se recupere muy pronto de la operación. Una cosa no quita a la otra".

