Tras las declaraciones de Peláez, Lati y Brailovsky destruyeron al directivo de Chivas

El momento que vive Chivas en el Guard1anes 2021 está muy lejos de ser lo que se esperaba luego de eliminar a América en los cuartos de final del Apertura 2020. Esto lo sabe muy bien Ricardo Peláez, que admitió, en Fox Sports, que el inicio del torneo no fue el mejor, pero que el grupo reaccionó bien. En cambio, para Alberto Lati el inicio fue paupérrimo y considera que el Rebaño no pierde solamente puntos, sino que además pierde grandeza.

El Clausura 2021 predisponía al conjunto de Guadalajara a seguir con el crecimiento que había alcanzado luego de haber sido semifinalista en el último campeonato. Sin embargo, el Rojiblanco no mejoró su juego, no llega al área y apenas ganó un partido de seis para ser 12º con seis unidades.

Esto lo sabe muy bien Ricardo Peláez, quien dijo que el inicio no fue el esperado, pero que el equipo reaccionó rápido cuando todos los focos apuntaban contra Víctor Vucetich. Quien no coincidió con él fue Alberto Lati, periodista que Fox Sports Radio, y que destruyó a Chivas al decir “Ha sido un arranque paupérrimo. Vuelvo a lo mismo, si el Guadalajara da por buena una temporada solo porque eliminó a América en cuartos de final se traiciona. Es preferible solamente perder que perder la grandeza”.

��"MÁS QUE PERDER LOS PUNTOS, (CHIVAS) ESTÁ PERDIENDO LA GRANDEZA"�� @albertolati y su crítica sobre las palabras de Ricardo Peláez y la actualidad del Rebaño...#FSRadioenCasa pic.twitter.com/oT1mcdMHwX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 17, 2021

Y agregó: “Si el Guadalajara da por bueno un inicio de torneo en el que le cuesta tanto trabajo ganar ante rivales que se suponían accesibles en el que ganas un partido de seis, en los que arañas para rescatar en casa un empate contra un rival mucho menor entonces el Guadalajara, más que perder los puntos, está perdiendo la grandeza. No se puede dar por bueno ese arranque”.

Brailovsky y Lati destruyeron a Peláez respecto a los refuerzos

Por otro lado, en el día de hoy el director deportivo de Chivas habló de los refuerzos que llegaron el año pasado y dijo que a ningún jugador se le garantizó la titularidad. Debido a esto, tanto el Ruso como Lati dijeron que hicieron un pésimo mercado de pases.

“El campo es chico, pero si vas a gastar 50 millones en jugadores que no van a ser titular inviérteles en casa o invierte 15, es una realidad. Para que no jueguen no vale la pena el dinero”, expresó Lati. Por su parte, el Brailovsky dijo “Vos no le podes garantizarle a nadie que va ser titular, pero cuando llegan y pasa un técnico y con él no fueron titulares, y viene otro técnico, que es tan bueno como él que se fue, y tampoco fueron titulares, algo estuvo mal en la compra de esos jugadores”.

POS EQUIPO PJ PTS 1 TOLUCA TOLUCA 6 13 2 AMÉRICA AMÉRICA 6 13 3 TIJUANA TIJUANA 6 12 4 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 6 12 5 MONTERREY MONTERREY 5 10 6 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 5 9 7 QUERÉTARO QUERÉTARO 6 9 8 PUEBLA PUEBLA 6 8 9 TIGRES UANL TIGRES 4 7 10 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 6 7 11 MAZATLÁN MAZATLÁN 6 7 12 GUADALAJARA GUADALAJARA 6 6 13 PUMAS UNAM PUMAS 6 5 14 NECAXA NECAXA 6 5 15 ATLAS ATLAS 6 5 16 JUÁREZ JUÁREZ 5 5 17 LEÓN LEÓN 5 4 18 PACHUCA PACHUCA 6 2

Lee También