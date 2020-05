Brian Lozano: "Mi cabeza en este momento está en Santos Laguna"

Dando un gran salto de calidad a la hora de ser comprado por el América, Brian Lozano fue prestado a Santos Laguna luego de un breve paso por Nacional de Uruguay. Sin estar al tanto de ello, el futbolsita charrúa y Los Guerreros, en aquel mercado de pases de mediados del 2017, comenzaron una relación de amor que perdura hasta el día de de la fecha.

Destcándose como una de las figuras del primer equipo, el Huevo, pagando con goles y grandes actuaciones la apuesta que Santos hizo en su momento por él, terminó siendo incorporado de forma definitiva por la institución de Torreón a mediados del 2018. Habiendo llegado como un mero refuerzo, Brian, con el correr de los partidos, terminó convirtiéndose en una de las principales caras y emblemas del primer equipo en cuestión.

Lógicamente, ante su nivel desplegado en la Liga MX, Lozano pasó a estar en el radar de distintas instituciones del Viejo Continente. Por lo pronto, ante la falta de novedades, todo indica que el Sevilla es uno de los tantos equipos que quiere sumar al atacante a sus filas.

En diálogo con La Oral Deportiva de Uruguay, el Huevo, llevándole un poco de tranquilidad a los aficionados de Los Guerreros, afirmó: "Mi cabeza en este momento está en Santos Laguna y seguir haciendo las cosas bien acá. Si hay otras posibilidades se van a manejar con mi representante y con el club, y después yo tomaré la decisión de si es lo correcto o no".

Sin ocultar que mantiene vivo el deseo de sacarse las ganas de jugar en Europa en algún momento de su carrera, el ex hombre de Las Águilas agregó: "Sinceramente me gustaría jugar en Europa. Me gusta mucho la Liga Española y la italiana, ahí me gustaría jugar".

