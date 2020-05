Brian Lozano confiesa que no imaginaba durar tanto tiempo en Santos Laguna

Luego de ser incorporado por América y no encajar allí, Brian Lozano y Santos Laguna cruzaron caminos por primera vez en sus vidas a mediados del 2017. En aquel entonces, el delantero y el cuadro de México, sin saberlo, habían comenzado una historia de amor que hasta el día de hoy se mantiene viva.

Respondiendo de gran manera ante la apuesta realizada por sus servicios, el artillero uruguayo le devolvió la confianza a Los Guerreros imponiendo sobre el campo de juego un gran aporte para ayudar al primer equipo. Un año después de llegar como un mero refuerzo, Lozano y sus servicios fueron adquiridos por parte del club de Torreón.

Convirtiéndose en una de las principales figuras del equipo, Brian supo alcanzar y sostener un nivel más que importante aportando una cuota goleadora impecable y haciendo su correspondiente sacrificio para ayudar a sus compañeros. Lógicamente, gracias a dicho nivel, Lozano logró alcanzar una vez más la posibilidad de ser convocado para defender la playera de la Selección de Uruguay.

En diálogo con Telemundo Deportes, el atacante habló sobre su presente y no dudó siquiera un instante en exteriorizar su felicidad por el hecho de haber arribado a la marca de 100 encuentros disputados con Santos Laguna. "Es un orgullo llevar 100 partidos con esta hermosa camiseta que me ha brindado lo mejor siempre", indicó.

"Es muy difícil que un jugador dure mucho en una institución, y haber cumplido esos 100 partidos es increíble. Te soy sincero: no me imaginé que iba a durar tanto tiempo. En junio cumplo tres años en la institución. El tiempo pasa rápido y lo he disfrutado muchísimo", agregó emocionado y expectante de cara a los nuevos objetivos que Los Guerreros tienen por delante.

