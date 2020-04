Brian Lozano reveló que no le gustaba el futbol en su infancia

Brian Lozano es uno de los mejores y más regulares de los jugadores de la Liga MX. El delantero lo demuestra en Santos hace ya una temporada.

Lo más curioso es que el uruguayo, que muestra sus grandes cualidades dentro del campo de juego, no le interesaba el futbol hace unos años atrás.

"Cuando era chico no me gustaba el futbol y no me interesaba jugarlo", reveló el atacante, en diálogo con la Liga MX.

Pero, de una forma particular, iba a encontrar el camino que lo uniría al futbol: "A los 11 años fui a ver a un amigo que jugaba en un club de barrio y el entrenador de su equipo me dijo de jugar. De ahí en más empezó mi gusto, jugaba en todos los campitos", cerró.

¿Cómo descubrió @brian_lozano18 su habilidad para jugar futbol? ��



'El Huevo', de niño, metió un gol que le cambió la vida para siempre. Gran historia del talentoso futbolista de @ClubSantos ☝️#LigaBBVAMX ⚽ #DíaDelNiño pic.twitter.com/pIc9gdUn4T — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) April 30, 2020

El hombre de la selección charrúa registra 21 goles en 117 partidos desde su llegada al club lagunero en la temporada 2017-2018.

