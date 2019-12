Buen augurio: Monterrey se consagró campeón siempre que ganó la final de ida

En un partidazo, Monterrey derrotó 2-1 a América en el estadio BBVA de forma agónica con un tremendo golazo de Rogelio Funes Mori en la ida de la Final del torneo Apertura 2019.

Esto conlleva una muy buena noticia para los Rayados de Antonio Mohamed, quien carga con la mochila de no haberse podido consagrar Campeón en las dos Finales que disputó con la institución (vs Pachuca en 2016 y vs Tigres en 2017).

La Pandilla jugó 10 veces esta instancia y siempre que obtuvo una ventaja en el juego de Ida, se llevó la Copa. Esto le ocurrió tan solo en dos ocasiones: contra Morelia y Cruz Azul.

Monterrey venció a Monarcas por 3 a 1 en el primer duelo del torneo Clausura 2003 y aguantó el 0-0 en la vuelta para quedarse con la medalla. Ya en el Apertura 2009, le ganó por 4-3 a La Máquina en la ida y también se llevaron el triunfo en el estadio Azul (2-1) con una actuación notable de Chupete Suazo.

Por otro lado, también lograron el Campeonato en 1986 (contra Tampico) y en el Apertura 2010 (contra Santos Laguna) a pesar de perder el primer cotejo.

En el resto de las Finales que disputó, se tuvo que conformar con el segundo lugar. Cayó contra Atlante, Pumas y Pachuca tras perder la ida y también se fue derrotado ante Santos, Toluca y Tigres luego de empatar el primer compromiso.

Llevamos la playera bien puesta para la final con Frank’s RedHot, ¿Original o Wings?

Lee También