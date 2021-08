Cómo ver CD Marathón vs. Real España: Pronóstico, fecha, hora y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras 2021

¡Gran partido! CD Marathón recibirá a Real España este domingo 29 de agosto en el Estadio Yankel Rosenthal en un encuentro correspondiente a la Fecha 6 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras 2021. Conoce todos los detalles partido: Pronóstico, hora y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

CD Marathón llega a este encuentro tras dos caídas consecutivas. En la cuarta jornada cayeron ante Vida por 2 a 0 y en la quinta contra Platense por 3 a 1. Anteriormente, en las tres primeras fechas, ganó todos sus duelos: 2 a 1 vs Honduras Progreso, 5 a 1 vs Lobos UPNFM y 2 a 0 vs Motagua.

Por otro lado, el inicio de Real España fue bastante similar. En la primera fecha cayó ante Motagua por 1 a 0, luego empató ante Olimpia por 1 a 1 para después obtener su primera victoria en el certamen ante Platense por 2 a 0. Después volvió a empatar, en esta ocasión ante Real Sociedad por 1 a 1. En la última jornada derrotó a Lobos UPNFM por 5 a 3.

La tabla de posiciones del torneo apertura tiene a Olimpia como líder con 11 puntos. Vida y Motagua están más abajo con 10 unidades. Luego, aparece CD Marathón con 9 y Real España con 8.

CD Marathón vs. Real España: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras 2021?

El quinto de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras 2021 recibirá al sexto este domingo 29 de agosto en el Estadio Yankel Rosenthal a partir de las 17:06 hs (ET), 16:06 hs (CT), 15:06 hs (MT) y 14:06 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Domingo 29 de agosto del 2021.

Hora en Estados Unidos: 17:06 hs (ET), 16:06 hs (CT), 15:06 hs (MT) y 14:06 hs (PT).

Lugar: Estadio Yankel Rosenthal.

Horario en el resto de países:

Argentina, Uruguay y Brasil: 18:06 horas.

Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 17:06 horas.

México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 16:06 horas.

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 15:06 horas.

CD Marathón vs. Real España: ¿Qué canal transmite la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras 2021?

Este encuentro por la Fecha 6 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras 2021 entre Marathón y Real España será transmitido en Estados Unidos a través de FOX Deportes. Por otra parte, en Honduras será emitido a través de TDTV+.

CD Marathón vs. Real España: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este duelo de la sexta jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras las casas de apuestas de Estados Unidos (Caliente) dan como favorito para quedarse con los tres puntos a CD Marathón, ya que su victoria cuenta con una cuota de -112. Por otro lado, el triunfo de Real España cuenta con una cuota de +265, mientras que el empate tiene una de +210.