Carlos Acevedo habló sobre la competencia interna con Gibrán Lajud en Santos Laguna

Santos Laguna ha sufrido algunas bajas sensibles antes del inicio del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y una de las más relevantes es la de Jonathan Orozco, quien se había adueñado del arco del club en los últimos 3 años y medio. Sin embargo, por distintos motivos, decidió continuar su carrera en Xolos de Tijuana.

Esto no supuso ningún inconveniente para Guillermo Almada. Más allá de todos los rumores sobre quién sería el nuevo guardameta de los Guerreros, el DT uruguayo siempre lo tuvo claro. Desde un primer momento le dio toda su confianza a Carlos Acevedo, elemento de las Fuerzas Básicas.

Carlos Acevedo en amistoso de pretemporada vs Rayados (Getty Images)

El oriundo de Torreón de 24 años se hizo cargo de la portería en el debut de Santos en el torneo frente a Cruz Azul y su saldo fue positivo. A pesar de haber perdido, atajó un penal y sostuvo a su equipo en partido. En videoconferencia, señaló cómo está viviendo este presente y la competencia interna que tiene con Gibrán Lajud.

���� Debut en casa.

Este domingo recibimos a @Chivas en nuestro primer compromiso del torneo como locales.#ModoGuerrero ����⚔️ pic.twitter.com/3mmlmBzyqk — Club Santos (@ClubSantos) July 29, 2020

"Claro que es una responsabilidad muy linda, he trabajado muy fuerte y sobrellevando muchas cosas negativas que sucedieron en mi proceso que me han hecho madurar mucho como persona, como jugador, me queda disfrutarlo agradecer a la gente afición todo su apoyo", aclaró Carlos.

Más adelante, sobre pelear el puesto con Robin La-Hood detalló: "La verdad que me llevó muy bien con él, desde que llegó hay buena competencia y se gana en entrenamientos diarios, siempre día con día hay que demostrar capacidades, habilidades, pulirlas y proteger el arco de la mejor manera, estoy luchando y trabajé mucho para esto".

Lee También