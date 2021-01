¿Cruz Azul vendió el partido con Pumas UNAM? Milton Caraglio respondió

Tras haber goleado 4-0 en el Estadio Azteca, Cruz Azul fue al Olímpico Universitario con una gran ventaja para conseguir el pasaje a la gran final del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Sin embargo, contra todos los pronósticos, Pumas UNAM remontó el marcador global y concretó una hazaña histórica en el país.

¿La Máquina vendió el partido contra los del Pedregal? Muchas versiones y teorías se hablaron en las redes sociales, pero jamás pudo confirmarse con pruebas. Para alejar todas las suspicacias, Milton Caraglio tomó la palabra durante su presentación como nuevo refuerzo de Atlas para este 2021.

"Todo eso me pareció una estupidez, perdón que lo diga así. Ningún jugador va a salir a la cancha con esa mentalidad. Pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros que no fue así. Es una falta de respeto. Son partidos de futbol, pasaron millones de veces esas cosas", aseguró el delantero argentino durante la conferencia de prensa que brindó desde el territorio tapatío este miércoles, respondiendo al video que publicó el presidente de la cooperativa, Víctor Velázquez. "En Cruz Azul el tema de la prensa es muy complicado, muy duro, pero la verdad tengo ese tema me pareció una falta de respeto", agregó.

Su salida de Cruz Azul

Con Robert Dante Siboldi tuvo pocos minutos por los buenos momentos de Jonathan Rodríguez y Santiago Rodríguez, y con Juan Reynoso tampoco tenía tanta cabida. Por eso, ante la oferta de Atlas, el futbolista sudamericano no dudó en pegar el portazo. De hecho, terminó yéndose en condición libre y gratuita.

"Siempre estuve apoyando a mis compañeros y al cuerpo técnico. Hasta el último día que estuve en el club, lo hice. No me gusta estar ahí, cobra y no jugar porque no me sirve de nada a mí, ni a la institución", agregó Milton Caraglio, refiriéndose exclusivamente a lo que fue su salida del conjunto de La Noria.

