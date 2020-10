Carlos Albert responsabilizó a Emilio Azcárraga de la suspensión de César Ramos tras su discusión con Miguel Herrera

En la jornada pasada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, el partido entre León y el Club América disputado en el estadio Victoria de Aguascalientes finalizó con muchísima polémica por la fuerte discusión entre César Ramos y Miguel Herrera. La misma fue captada por las cámaras y generó que los medios de comunicación y redes sociales hablen del tema.

El video rápidamente se viralizó por una frase del silbante hacia el Piojo, en donde se defendió de su arbitraje atacando a las Águilas: "Yo tomé la determinación, no él, tú te equivocaste en tu planteamiento, es lo mismo. Yo no tiré los penales, yo no rematé a gol, yo no la puse en la fila 80, perdóname". Esto, por supuesto, no dejó para nada contento a los aficionados del Azulcrema.

César Ramos, sancionado por su discusión con Miguel Herrera (Getty Images)

Días después, la Liga MX publicó las designaciones arbitrajes para la Jornada 15 del campeonato y, para sorpresa de todos, César Ramos no estuvo allí. Así es: el juez fue sancionado por una fecha por su entredicho con Miguel Herrera, algo que no cayó para nada bien en Carlos Albert, exjugador y analista.

"Una vez más en la historia del futbol mexicano ha salido a relucir algo que se ha tratado de minimizar, que es la terrible influencia de Televisa y del señor (Emilio) Azcárraga, sobre todo lo que tiene que ver con el futbol mexicano. Esa discusión entre Ramos y Miguel Herrera es el mejor ejemplo de que sí hay influencias externas que pesan a la hora de tomar decisiones", apuntó el comentarista en el programa Reacción en Cadena.

De esta manera, Albert apuntó contra el dueño del América y lo responsabilizó de la "mano dura" de la competición para con el silbante. Por supuesto, recibió algunos comentarios negativos por parte de fanáticos de las Águilas en las redes sociales, quienes no están de acuerdo con su opinión.

