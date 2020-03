Carlos Hermosillo le envió un mensaje a Raúl Jiménez en su cuenta de Instagram

Carlos Hermosillo ha sido de los jugadores mexicanos de mayor trascendencia en el país.

Su paso por América, Cruz Azul y Chivas, además de ser un goleador que ha obtenido títulos en los dos primeros, ha macado una época.

Así como el ex delantero lo ha sido en su momento, quien ahora es el hombre del presente, en el futbol inglés, es su compatriota Raúl Jiménez.

Hermosillo no dejó pasar la oportunidad de enviarle un mensaje al atacante del Wolverhampton, a quien destaca por su actualidad

"Eres un gran jugador y disifrutar este gran momento que vives. Se te respeta y se te admita. Eras un crack. Has crecido muchísimo y eso me enorgullece como mexicano. Me gusta ver tu dedicación y entrega".

La gloria del futbol utilizó su cuenta de Instagram para halagar a Raúl.

