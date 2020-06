Carlos Reinoso estalla contra Oribe Peralta por olvidar sus orígenes

Oribe Peralta, polémico como siempre, quiso quedar bien con los directores técnicos que le han brindado una oportunidad a lo largo de su carrera y les mandó un cálido agradecimiento, sobre todo, a los estrategas extranjeros, pues considera que han sido quienes más confianza le han brindado.

Nombres como Ruben Omar Romano y Miguel Ángel Brindisi fueron los entrenadores que mencionó el jugador de Chivas en una plática con TUDN, sin embargo se olvidó de uno, de quien le dio una oportunidad en sus primeros pasos como futbolista profesional y por supuesto que aquel timonel relegado no lo pasó por alto.

Se trata de Carlos Reinoso, quien asegura que fue él quien debutó al 'Cepillo' con el León en la Primera A hace ya 17 años, sin embargo ni una mención recibió por parte del delantero de 36 años.

“Siempre he dicho que los extranjeros son los que me han dado la oportunidad de mostrar y que han confiado en mí. Cuando nadie creía en mí, me dan la oportunidad de debutar, Rubén Omar Romano. Luego voy a Monterrey, estaba Miguel (Herrera), juego unos partidos y después me voy, no tuve la continuidad que quería”, confesó paraTUDN el atacante rojiblanco.