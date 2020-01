Carlos Salcedo confesó en un polémico video que no sabe por qué no concentró

En los últimos días, la novela sobre el futuro de Carlos Salcedo creció enormemente. El jugador tiene las horas contadas en Tigres y así se lo hizo saber Ricardo Ferretti dejándolo fuera del equipo.

El Tuca decidió ni concentrar al Titán para el encuentro ante Atlético de San Luis, por lo que hizo agigantar los rumores de que el defensor va a salir de la institución.

Salcedo realizó un directo en Instagram hace unos instantes y levantó la polémica más que nunca. "No sé por qué no me concentraron, no tengo la menor idea", tiró el futbolista.

Además, muchos aficionados del Rebaño Sagrado le hablaban y él contestó: "A Chivas voy con una lona para jugar allá en Guanatos".

Esto, seguramente, no le caerá nada bien a la directiva Felina ni al cuerpo ténico. Las próximas horas serán definitivas para saber qué pasará con Carlos Salcedo en este torneo.

Lee También